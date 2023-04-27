調查指逾8成基層婦女欲投身職場　增加託兒及彈性工作為關鍵

本港過去兩年勞動人口減少近14萬人，多個行業正面對人力短缺的問題，除了「搶人才」外，亦應積極釋放潛在勞動力。香港社會服務聯會(社聯)於去年11月至今年2月期間進行「基層婦女就業參與度研究」，透過社交平台及社會服務機構邀請育有年幼子女及每月入息低於全港家庭入息中位數的婦女填寫網上問卷，當中有超過7成受訪者現時沒有受薪工作，有近8成從未工作的婦女有意投身職場，惟她們受到照顧子女及缺乏學歷技能等限制而無法如願。社聯促政府增加託兒服務外，各行業亦要提供更具彈性的工作機會及就業支援服務，才能釋放基層婦勞動力。

今次調查最終收到575份有效問卷，近79.9%受訪者年齡介乎30至49歲，約兩成(22.1%)屬分居或離婚狀況。受訪者的平均家庭人數為3.5人，家庭每月入息中位數介乎14,000港元至15,999港元(包括工資、政府現金援助、親友資助等)，較全港數字低超過4成。

調查發現超過7成(72.9%)受訪者現時沒有受薪工作，這些人士中，有75%過往曾經有工作，普遍在過去幾年離開職場。無論從未工作或已有職場經驗的受訪者，她們都有很大意欲投入勞動市場，分別有78.6%及89.2%。然而，他們同樣受到照顧子女、缺乏學歷技能、以及市場上沒有適合工作等限制，難以再投身工作。

子女年齡越小，照顧責任越困身，較難從事全職工作。是次研究發現有近6成(58.3%)受訪者認為在照顧子女上所獲得的協助不足夠或非常不足夠；現時有工作的受訪者中，有76.8%曾因照顧責任而辭職，她們現時的工資中位數比辭職前為低。研究又發現，有75.7%受訪者希望進修，理想的進修時數中位數為每星期10小時；大部分受訪者希望於上午至中午時段工作，配合子女上學時間。現時沒有工作的受訪者認為理想工時中位數為20小時，顯示她們較樂意從事兼職工作；至於現時有工作的則希望稍為增加時數，由每星期30小時增至35小時。

社聯總主任(政策倡議及研究)黃和平指，是次研究顯示基層婦女有很大工作意欲，但礙於照顧年幼子女的責任，難以騰出所有時間參與勞動市場。故此，除了增加託兒服務外，亦要提供更具彈性的工作機會及就業支援服務，才能釋放基層婦勞動力。