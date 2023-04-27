明日大嶼收7800份公眾意見　發展局指2成半反對有參考價值

備受爭議的明日大嶼計劃完成公眾參與活動。發展局今日（27日）總結公眾參與階段表示，研究團隊透過多個渠道，共收到約7,800份公眾意見，當中有60多份來自不同團體，而在約7,800份公眾意見當中，約6成表示支持項目，反對項目的佔約2成半，主要關注人工島對環境生態及公共財政的影響；餘下約1成半則沒有明顯立場。而發展局局長甯漢豪亦強調獲得6成人支持對政府屬鼓舞，而反對聲音亦有參考價值；不過早前曾有環保團體批評公眾參與活動僅得2%人參與，認受性不足。

甯漢豪今日會見傳媒時表示，有6成支持人工島建設的公眾意見，是對政府的一種鼓舞；預計會在今年第4季開展環境評估法定程序，對當地環境的影響包括海岸線會持續關注，而工程成本與詳細分工階段，則會邀請專業平台細化建議，以滿足政府未來對交椅洲「15分鐘生活圈」的目標。

被問及面對環境影響會有甚麼阻力時，她表示現時的公眾諮詢結果顯示反對不是主流，而且基於接觸不同市民，收集而來的公共意見範圍廣、規模大，會長期做展覽來收集資料，亦同意反對聲音有參考價值，會持續研究與關注並且釋放正確資訊。

根據發展局的數據，截至今年3月31日，這一輪公眾參與活動於展城館、東涌社區聯絡中心等10個地點舉辦展覽，錄得合共約1.6萬人次參觀；而局方共舉辦了30多場簡介會，與1,700多名相關地區和界別的持份者以面談或網上形式交流，項目的專題網頁錄得逾2萬次瀏覽。

不過，早前綠色和平曾發布有關明日大嶼的民意調查，發現有98%人未有參與諮詢；而支持明日大嶼計劃更只有6%受訪者，綠色和平批評政府於公眾諮詢期間未有主動或落區收集民意，認為公眾參與活動認受性不足。發展局曾反駁指項目的專題網頁錄得逾2萬次瀏覽；惟對比綠色和平與本土研究社於今年2月發表明日大嶼的報告《問題島途：從全球大型填海工程看明日大嶼計劃的危機》，當中的公開地圖連結直至今日已有逾2.6萬次點擊率，比發展局1月推出的專題網頁多約6,000次。