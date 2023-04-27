曹貴子涉串謀康宏前執董詐騙脫罪　律政司提上訴　法庭押後裁決

上市公司康宏環球控股有限公司（前稱康宏金融控股有限公司）前董事曹貴子，涉嫌串謀康宏環球兩名前執行董事陳麗兒及陳毅凱，詐騙聯交所、康宏控股及其董事局、股東等，隱瞞康宏控股的附屬公司康宏財務，收購信盈國際投資有限公司屬一宗關連交易，3人同被控串謀詐騙及公司董事作出虛假陳述兩罪。區院法官於2020年裁定他們兩罪均罪名不成立。不過律政司就串謀詐騙罪的無罪裁決，向上訴庭提出案件呈述上訴，上訴庭今（27日）開庭處理其申請。律政司一方認為原審法官的裁決有錯，要求上訴庭把案件發還予原審法官重新作裁決。上訴庭最終決定押後作裁決，並指會於6個月內頒發書面裁決。

3名答辯人為曹貴子（57歲）、時任康宏財務總監陳麗兒（48歲）及時任董事陳毅凱（53歲）。控罪指，他們涉於2016年4月至2017年12月期間，串謀詐騙聯交所、康宏控股及其董事局、股東等，隱瞞康宏控股的附屬公司康宏財務，收購信盈國際投資有限公司屬一宗關連交易，及致使有關交易無遵守《聯交所證券上市規則》，令康宏財務承受經濟損失或風險，並使康宏控股的股東及潛在投資者承受風險，及使聯交所不能履行其公共責任。

律政司一方指，原審法官裁決時曾表示在董事局中人盡皆知曹貴子在康宏的角色及是要被收購的信盈之大股東，但是證據顯示有兩名獨立非執董並不知情。代表指非執董的角色是要監察上市公司的運作，不能令交易變成私相授受，如有關聯交易是應作公開披露，否則董事局便輪為家天下式運作。律政司一方認為原審法官此裁決屬法律上犯錯，應予以糾正；答辯方則指，律政司的理據屬有關事實裁斷，並不涉法律觀點。答辯方又指，董事局主席及副主席均清楚曹在公司的角色，而且3名答辯人當時並非董事局成員，並無責任披露。辯方更指如控方要控告刻意隱瞞，應控告整個董事局，原審法官的裁決並無犯錯。

案件編號：CACC 286/2021