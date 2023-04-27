末屆通識科考生感可惜　教師指題目較淺　料可預視公民科內容

2009年推行的高中通識教育科今年舉辦最後一屆文憑試後完成歷史任務。今日(27日)舉行的「末代」通識科考試，約有44,800名考生報考，合共設有511個禮堂試場、358個課室試場及763個為特殊教育需要考生而設的特別試場。香港考試及評核局表示，今日有116名確診新冠病毒考生於考評局「指定試場」應考；當中，16名考生於今早聯絡考評局，獲安排到「指定試場」應考。考生與老師均認為今年試題較為簡單，有通識科科主任指，雖然題目較淺，當中比較題需具備高階思維，對能力較弱的考生不利 。有同學指，通識科更易訓練學生多角度思考能力，對取消通識科感可惜。

劉同學認為，最後一屆通識科較以往簡單，卷二選擇「網課」的題目，自己已考畢所有核心科目感到放鬆，對成為最後一屆通識科考生不感遺憾。曾同學表示，今次整份通識卷較過往容易，程度較為普通。他對有信心合格，預計自己奪取第3級。不過，即使考得未如理想，他也不會報考明年開考的公民科。他又指，通識科難度較公民科高，因為通識科課程內容較全面。另一位何同學則認為，多年來修讀通識科令自己更留意時事新聞。

李同學則對最後一次應考通識科感到遺憾，認為此科可學到很多知識，例如：學習如何多角度思考問題，以及關心自己社區所發生的事物。她又指，卷一第二條關於偏見和長者友善環境的題目較為陌生，過往自己無接觸，該大題難度屬中等，但整體都感到較淺。卷二方面，她揀選第二題，涉及電子學習的題目。她解釋因為自己也經歷過電子學習的生活，容易舉出相關例子佐證。李又認為，自己的「恩師」教得好，相信自己不會在明年重考文憑試，有信心奪取5**。她補充，公民科題目有較多固定答案，未必可教授到學生靈活變通的思維模式。

廠商會中學通識科主任馮凱玲表示，今年卷一比以往簡單，試題型變化不多，較易歸納，而且題目也不會令考生感到陌生，例如：卷一講到塑膠、長者，以及藥物專利的題目，相信同學可充分發揮。她又指，前幾年都無特別有政治題，若真的涉及有機會是今日香港單元的生活素質和法治等，認為政治題只是小章節。她補充，卷一的1c題較易失分，因為需要將「徵費」和「禁止使用」作比較，明顯是比較題，學生要有一定比較準則，由成效和可行性等角度思考，要求高階思維能力，對程度較弱的學生不太有利。她解釋，因為他們有機會只從禁用論述，忽略徵費方面。她又稱，公民科與通識科並非完全不相同，只是兩者焦點有別。

另一通識科主任張素貞指，今次部分的通識科題目或可預視日後公民科的內容。她舉例，卷二第3題講述外賣平台，牽連到內地社會的發展，與內地發展議題有相關。她又提到，同學認為公民科較簡單，可能減少留意時事的動力，對學習動力有一定影響；但曾試過讓應考通識科的學生試答公民科題目，認為同學都能應付。