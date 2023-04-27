政Whats噏：非建制戰區選率先將軍澳插旗　班底有前民主黨成員

近日有關區選嘅消息鋪天蓋地，當局日前首次明確話區議會作為地區行政及諮詢重要部分值得保留，又講明會保留一定嘅選舉成分，下屆議席數目將與現屆相若，外界隨即關注民主派會否派人參選。民主黨方面，日前指要再討論，暫未有決定，但與此同時，議會唯一非建制政黨已着手部署，率先於將軍澳「插旗」，幫忙做地區嘅包括有前民主黨成員。

區議會選舉將會保留，消息一出，有建制聲音就指泛民主派之前「杯葛」新選制下嘅立法會選舉，對自身生存造成了極大傷害同衝擊，若再不參選區議會，等於是自絕於香港嘅選舉，喺政治上係自尋死路，形容為無可救藥。同時又有指區議會直選席位嘅比例可以參考立法會分區直選，即佔整體議席嘅22%等。

點解係22%？心知肚明喇！立法會90個議席分為3部分，選舉委員會界別、功能界別同地區直選，分別係40、30、20，直選佔最少席位。

喺大家討論得如火如荼之際，立法會唯一嘅非建制派議員狄志遠，位於將軍澳景林邨嘅辦事處將於本周六(29日)舉行開幕禮，佢坦言係為即將喺11月舉行嘅區議會換屆選舉作準備，即係落腳地油麻地之外，再喺將軍澳「插旗」，部署半年後嘅選舉，而現階段有3至5名新思維成員有興趣，會寸土必爭，積極考慮參選。

佢又認為需要更多嘅非建制參與選舉，而非「清一色」，亦有與多名前民主黨好友保持聯繫，但現階段並冇實際同民主黨談合作。至於人選方面，則預料係副主席黃俊瑯，崔定邦等人。

另一方面，狄志遠計劃聯同傷健組織於下月底喺灣仔或中環舉辦遊行，爭取成立殘疾人士委員會，預計100人參加，至今與當局會面兩次，指對方反應正面。不過，狄就拒絕要求遊行人士帶號碼牌，但同意用手臂掛絲帶代替。