有機構料公屋輪候時間3年後跌至4.6年　惟北都區收地遇阻力

政府於《長遠房屋策略》提出10年供應目標以應付本港房屋需求。有機構今日(27日)發表新一份公私營房屋供應預測，指公屋綜合輪候時間將有望於2026/27年度回落至4.6年，而私人住宅年均落成量可達1.9萬伙。不過，預測亦顯示，未來房屋供應的主力屬北部都會區，當中不少位處零散的改劃地，收地過程中或有不少阻力；而自2017/18年度以來私人住宅熟地供應驟降，擔心未來熟地供應不足，私樓供應後勁不繼。

該機構指出，未來5年在按時交付3萬伙簡約公屋的前提下，相信公屋綜合輪候時間可在2026/27年減至4.6年，認為簡約公屋成為短期不可或缺的額外補給。不過，由於北部都會區屬未來本港房屋的供應主力，部分屬於棕地群等分布較零散的改劃地，基金會認為這類用地存在不少複雜佔用問題，可能在收地及土地清理過程中需要額外時間處理，建議當局提前制定具針對性的重置及安置策略，盡早移除相關延誤風險。

雖然未來10年房屋供應前景有所改善，惟機構指出，自2017/18年度以來私人住宅熟地供應驟降，預示了落成量將在2028至2032年出現下滑，與第1個5年期相比，第2個5年期的私人住宅落成量料將下跌近3成。