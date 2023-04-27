的士業呻搵食艱難　月入低至僅1.5萬元　促政府改善生計

的士司機長期呻搵食艱難，有業界今（27日）請願指，隨着社會復常，的士車租已重拾疫前水平，加上政府取消燃料費補貼、報法部門抄牌力度增加等原因，導致司機收入大減，以每月工作25日、日做9小時，月入僅1.5萬港元，促當局採取有效措施，改善業界生計。議員陸頌雄對業界處境表示同情，批評政府過往多年對前線司機的援助不多，成效亦有限。

汽車交通運輸業總工會副主席莊永德表示，「白牌車」營運平台Uber打擊生計，惟運輸局依舊實行「鴕鳥政策」，無採取具體政策及措施。政府未能有效打擊「白牌車」，導致的士司機近年營業額大跌超過30%，甚至有司機轉投營運「白牌車」，人手不足問題影響服務，「晾車」問題趨惡化。

汽總的士司機分會何志強表示，的士司機收入少，形容是在職貧窮，當中部分司機租車謀生，需支付過萬元的「墊底費」，可謂是「貼錢打工」。他又指，由於的士業運作形式，政府將職業司機視為自僱人士，以致許多司機未能得到勞工法例保障，如發生致命交通意外時，不獲僱員補償條例所保障，故建議政府應當成立的士司機意外補償基金，參考現有補償條例，向每宗在交通意外中死亡的的士司機家屬提供50萬港元補償。