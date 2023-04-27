長者醫療券明起擴大適用範圍　涵蓋營養師及臨床心理學家等服務

長者醫療券掣肘多，以往有議員促當局擴大適用範圍。衞生署今日(27日)表示，去年《施政報告》已提出優化醫療券計劃，而明日(28日)起醫療券計劃將擴大適用範圍，至涵蓋4類參與「認可醫療專業註冊計劃」的醫療專業人員，即聽力學家、營養師、臨床心理學家和言語治療師所提供的基層醫療服務，以及經他們專業評定後並提供的醫療設備，例如助聽器等，料可惠及接近170萬名合資格長者。

連同上述4類新的醫療專業，合資格長者將可使用醫療券支付共14類醫護專業：即西醫、中醫、牙醫、護士、物理治療師、職業治療師、放射技師、醫務化驗師、脊醫、註冊名冊第一部分註冊的視光師、聽力學家、營養師、臨床心理學家和言語治療師所提供的基層醫療服務。截至今年3月底，合共超過11,000名香港醫療服務提供者已登記參與醫療券計劃。合資格長者可在遍布全港逾33,000個服務地點使用醫療券。

署方提醒，醫療券計劃下，年滿65歲並持有有效香港身份證或入境事務處發出的《豁免登記證明書》的人士，每年可獲發2,000港元的醫療券金額。每年尚未使用的醫療券金額可累積使用，上限為8,000港元。不過，醫療券不適用於住院服務，以及須預先繳費的醫療服務和日間手術程序。此外，醫療券不可用於單純購買物品、藥物、醫療儀器和用品，亦不可兌換現金。