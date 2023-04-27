長洲兩男打拳頭交釀兇殺案　家品店東主目擊經過感心噏

長洲今早(27日)發生兇殺，姓李(52歲)男子死亡，姓羅(43歲)男疑兇被捕。目擊案發經過的家品雜貨店東主周先生表示，當時聽到店外有嘈吵聲，遂走出去查看，見到兩個人打拳頭交，有街坊勸交「叫佢哋唔好打」，由於要做生意，他未有細看。

其後，周見到李倒臥地上，有街坊圍住叫他「醒一醒」，由於擔心加重其傷勢，無人郁動他。其後，救護員到場替事主做心外壓，然後再將他送院。周又稱，事主是街坊，又光顧其店舖，大家屬點頭之交，兇手則不認識，他見到打交場面都「心驚驚」，對事主死亡感「心噏」。

服裝店姓曾女售員也目擊事件，她指10時45分聽到店外有兩名男子嘈吵的聲音，遂走出店外了解，在距離約10米外，見到兩名男子爭執，她認識光頭的李男叫「白板仔」，是其前夫的朋友，但另一名穿短褲的羅男則不認識。她聽到短褲男質問光頭男，「你做乜搵人打我」，光頭男隨即回應「你係咪有幻聽」，然後兩人就互相推撞，雙方爭持一條單車鎖鏈。其後她返回店內，再見不到兩人的情況。

另外，下午4時許，死者親友到案發現場準備做路祭及招魂，有人手持一條直幡，上面寫上死者姓名、籍貫等個人資料，並掛上件他生前穿過的白Ｔ恤，不少人在現場圍觀。