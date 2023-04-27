非法進口食物首季189宗　追近去年數字　7隊偵緝犬口岸查旅客

五一黃金周臨近，不少內地旅客或外遊港人抵港時，或因帶受規管禽肉或雞蛋入境而誤墮法網。香港邁向復常後，香港海關今年首季的非法進口食物案件數目已接近去年全年總數，當中蛋類佔62%。有醫生提醒非法攜帶肉類及蛋的食物，來源不明，在運送過程中容易構成食安風險，影響健康，提醒旅客不要以身試法。

香港海關陸路邊境口岸科總指揮官賴子榮指，今年首季涉及非法進口食物案件數目有189宗，當中186宗是進口受規管食物案件，大多是旅客以行李篋或手拉車等運載凍肉或蛋，其餘3宗是大型走私受規管食物案件，通常是利用運菜車大量走私凍肉入港，以發泡膠箱掩飾，以圖瞞騙過關。而去年全年則有197宗，今年首季數字已接近去年全年數字，形容有關案件是「重拾升軌」。而首季緝獲的走私蛋有117宗，佔整體案件62%，走私未經煮熟的肉類則有72宗，佔整體38%。他認為中港兩地的蛋價有差距，相信這是攜帶走私蛋入境的誘因，他特別提醒返鄉探親或旅遊的市民，不要帶未經煮熟肉類或雞蛋返港。

食物安全中心首席醫生(風險管理)周楚耀醫生表示，不論是旅客或以大型貨車走私禽肉或雞蛋入港，都會帶來食安風險。食物來歷不明，在運送過重中沒有任何冷凍或保溫設備，最常見是有大腸桿菌，人進食後容易出現屙嘔，構成健康風險。他提醒市民，若市面出現家禽及蛋類價格較便宜或明知來歷不明，就要避免購買。

現時食環署轄下設有7隊偵緝犬隊，全部均是拉布拉多犬，牠們擁有靈敏嗅覺及性格溫馴，會分布在不同的陸路口岸，專門偵查未經煮熟肉類及蛋，一旦發現旅客行李有可疑，會即時轉交海關跟進。海關會繼續透過情報搜集及分析，打擊此類案件，基於保安部署，偵緝犬駐守的口岸不會公布。