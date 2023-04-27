前區議員訛稱被截查判社服令　上訴庭平衡各方利益後維持原判　

前屯門區議員盧俊宇於2020年11月在Facebook發文，訛稱在元朗警署外遭不當截查，指摘「黑警濫捕」。執法部門就此調查時他繼續虛假陳述，因而被控1項有意圖而提供虛假資料企圖誤導警務人員罪。盧經審訊後被裁定罪成，判240小時社會服務令。律政司不服判刑，並向高院上訴庭提出刑期覆核。上訴庭經上月底開庭後，指雖然原審裁判官的判刑屬原則性犯錯，認為案件可判處長達3個月的監禁，但考慮所有情況後決定駁回律政司申請，維持原判。上訴庭今（27日）頒發判詞解釋裁決理由。

現年40歲的答辯人盧俊宇，被控於2020年11月23日，在屯門湖翠路2號美樂花園商場地下39號鋪外提供虛假資料，即他曾於2020年11月21日於元朗警署外被警察截停及搜查，意圖及故意而誤導警長文嘉明。盧現時已完成社服令之刑罰。

由上訴庭法官潘敏琦撰寫的判詞指，答辯人是一而再，再而三繼續其謊話，並在發貼文時草擬有關虛構文章。至判刑時答辯人仍悔意欠奉，其稱感愧疚亦只是流於表面，故認為不適合判處社服令，認為應判監3個月。而原審裁判官亦直斥答辯人行為令人不齒，卻指他並非無藥可救，上訴庭直指不明有何基礎會有此180度轉變。不過判詞指平衡各方利益後，認為如要答辯人重新服刑，對他有一定困境，故最終認為重新服刑並不符各方利益，故駁回上訴維持原判。

案件編號：CAAR 7/2022