16歲中四生疑難忍欺凌終墮樓亡　父母促社會正視免悲劇重演

校園欺凌禍害深遠，一名16歲中四男生疑多年受同學欺凌，而於今年2月14日墮樓身亡。死者施同學母親今日(27日)召開記者會，表示兒子於身亡前，曾透露受到同一小學升中學的同學戲言，被指為自閉兒童，更稱該校要將踢其出校，令他倍感驚恐、「失魂」，今年2月復課後接連出錯要留堂，即使與母訴苦後仍未能釋懷。施母又稱，校方至今未積極跟進，更未曾向教育局呈報事件。東網正向涉事學校及教育局查詢。

施母召開記者會時，哭訴痛失獨生愛子，指其子自幼乖巧，生前智力及行為正常，成績屬於中等水平，但因發育問題而曾接受治療，不過已康復。惟其兒子於讀小四時便遭同級的黃同學欺凌，包括被勒索金錢、剪爛事主校服等。她當時追問兒子下，才得悉他被同學欺負，及後她已向小學投訴，兒子僅稱獲黃同學道歉了事。

其後兩人升中時同獲派香港中國婦女會馮堯敬紀念中學，疫情兩年期間於深圳上網課；去年6月才港上實體課堂。施母稱，一直未聞其子在校的問題，直至今年2月與兒子吃飯時，才得悉他再次被黃同學欺凌，包括稱他患自閉症，更揚言中學要把他踢出校，令施倍感驚恐，「手都震曬」，擔心真的沒有機會讀書。施母隨即向相熟、曾擔任兒子班主任的陳老師反映，獲回覆指會嚴肅跟進，不容許欺凌事件發生。施母再安撫兒子，及後她因來港簽證過期而要離家北上辦證，當中需時約1小時，但她途中卻得悉兒子噩耗。

施家提到，兒子出事後，校方未有主動聯絡協助，至今亦未查出事件及向家屬作交代，質疑校方縱容欺凌事件；加上他們曾向教育部門查詢，獲悉不知事件，質疑校方沒向當局呈報事件。施死者的父親施建華強調，若當局及學校忽略欺凌事件，悲劇會不斷重演，撕碎下一個家庭，促社會正視及解決問題。