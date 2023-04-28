設全港首西太平洋研究中心　城大擬加強污染物監測能力

海洋隨城市發展漸見污染，香港城市大學海洋污染國家重點實驗室（SKLMP）獲聯合國教科文組織政府間海洋學委員會（UNESCO-IOC）西太平洋分會（WESTPAC）批准，成立全港首個委員會沿海污染物監測和海洋創新技術區域培訓和研究中心，旨在加強西太地區海洋污染物監測能力、海洋創新技術建設以及國際研究合作，以促進海洋環境保護與可持續發展。

WESTPAC於本月上旬在印尼雅加達舉行了大會。城大表示，SKLMP主任梁美儀會上旬倡議成立該研究中心，而西太分會諮詢小組成員Gil Jacinto上月曾到城大實地考察，並在大會上表示，擬建的中心在實現聯合國可持續發展目標、滿足區域需求及具有相關的工作能力與經驗等各個方面均表現卓越，具有成立區域培訓和研究中心的資格。大會最後一致通過委託城大成立該中心。

城大續指，在UNESCO-IOC支持下，SKLMP將成為香港首個、中國第3個及西太地區第6個聯合國教科文組織的區域培訓與研究中心。中心計劃在新興污染物監測（例如全氟和多氟烷基物質）、環境風險評估、珊瑚礁調查技術及產毒底棲藻類研究等多個領域提供系列培訓；亦希望更多國家參與已獲聯合國批准的「全球河口監測」海洋10年大科學計劃，以揭示全球河口污染狀況並解決污染問題。