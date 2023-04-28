灣仔美食市集免費派票　人多恐又亂龍

耗資2,000萬元公帑的「開心香港」活動，原意是刺激本地消費和經濟。惟「全港戲院日」因售票安排欠妥，已掀起民怨，另一頭炮活動「美食市集」，首場市集將於周六周日於灣仔香港會議展覽中心舉行，亦恐防逼爆而隨時出現混亂。

美食市集由民政事務總署主辦，共3場活動。首場在會展舉行的市集約100個檔戶參展，提供環球、華夏及地道美食。場內提供的華夏美食有潮式滷豬大腸、茅台酒、傳統花生糖、四川臘腸和酸辣粉等；地道美食則有蛋撻、炸魚皮、菠蘿包、豆腐花等；環球美食就包括紅白酒、韓式炸雞、泰式串燒、拉麵和黑毛豬火腿。

就首場活動僅設10萬張入場券，部分早於前日於各區民政諮詢中心派發，部分門票則預留當日現場免費派發。但有領取門票的市民認為，活動應自由入場，毋須門票，甚至擔心場內人多出現混亂，甚或有市民未能入場致失望而回。

至於其餘兩場市集，將在5月6至7日於沙田大會堂廣場和沙田公園，以及6月3至4日在觀塘Vessel發現號舉行。當局指各市集約50檔商戶參與，毋須門票。