九巴周日再辦免費乘車日　264R、613指定班次全日任搭

九巴下周日(30日)將舉辦月內第2次免費乘車日，2輛太陽能主題巴士當日行駛2條指定路線，包括由安泰(西)(和泰樓)至筲箕灣的613，以及天耀來往大埔墟站的264R，市民可無限次免費乘搭。另外，為應付五一假期旅客出行需求，九巴亦宣布，下月2至3日將加開B9線服務，便利旅客往返屯門、元朗及香園圍管制站。

九巴介紹，本周日免費乘搭的巴士路線適合本地精華遊。其中，613往來安達臣道發展區以及筲箕灣，乘客可以到訪安達臣道發展區，窺探香港石礦場的前世今生；也可到筲箕灣查究漁村文化，如到訪天后廟、譚公廟等，了解漁民信奉的神祇，以及到東大街品嚐美食。

至於264R是元朗區至大埔區的特快路線，乘客可探索兩區古蹟、本地文化及自然生態，如到訪屏山文物徑，一探香港鄉村文化、建築風格和祭祀傳統；到訪天水圍公共圖書館，欣賞其獨特建築設計；到訪濕地公園，了解香港濕地生態系統的多樣化。乘客於元朗市中心則可品嚐到不同美食，以及購買傳統糕餅為伴手禮；於大埔的香港鐵路博物館，可認識香港鐵路的發展歷程，然後到附近的大埔墟熟食中心品嚐美食。

為推廣綠色運輸，九巴本月16日起在4個星期內舉辦3次免費乘車。九巴指，巴士太陽能裝置由工程師團隊自行研發，目標是今年內增至2,000輛巴士，即大約一半車隊配備太陽能裝置。