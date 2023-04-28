大灣區航空加開第5航點　大阪航線今首航

由深圳東海航空董事長黃楚標創立的大灣區航空延續去年強勢，由香港往來大阪關西機場的新航線今早(28日)首航。據東網記者機場直擊，首航共載客量達到7成，航空公司有向參加首航的旅客致送紀念品，包括證書及行李帶。

首航乘客包括藝人周奕瑋，他指早前大灣區航空首航東京時，他已是座上客，如今再參與大阪首航，覺得「很有緣」。他此行為拍攝節目《周遊關西》，會在當地逗留大半個月，打算到奈良及和歌山一帶取景，到時他本人亦會有些體能挑戰，在此向觀眾賣個關子。

新航線將提供一星期3天往返香港與大阪關西國際機場的航班，早機出發，至抵價可達單程830港元(未連稅)。經東網記者實測，大灣區航空4月28日開往大阪關西國際機場的首航單程索價1,788港元(連稅)；若以4日3夜的行程計算，搜尋4月30日至5月3日的來回機票，往返香港與大阪關西國際機場的航班最平可達2672港元(連稅)，於早上9時15分出發，下午2時便抵達大阪，包含7公斤手提行李。

大灣區航空表示，日本一直是港人最喜歡的旅遊地點之一，東京及大阪更作為港人首選的旅遊城市，繼今年1月首航出發東京，現新增大阪航線，並提供早上出發的航班，積極擴展飛行網絡，是計劃暢遊大阪的香港旅客的理想選擇。此外，首爾(仁川)的航班亦會於今年4月24日起，增加至一星期4天，包括周一、周二、周四及周六，歡迎市民乘搭大灣區航空展開南韓之旅！