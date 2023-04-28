承認11歲起非禮表妹等4罪　23歲表兄判240小時社服令

女童自8歲起，多年間被年長3年的兄長及年長4年的表兄非禮。事主事隔多年後向同學披露事件，並報案拘捕2人。事主的表兄早前於屯門裁判法院承認4項非禮罪，在提取報告後今早（28日）被裁判官黃國輝判處240小時社會服務令。裁判官指案情嚴重，報告顯示被告不適合判處勞教中心，但建議判處社服令。在考慮到被告認罪及還押了約1個月，裁判官決定判處社服令。

現年23歲，代號「HYL」的被告任職倉務員，為事主的表兄。他被控於2014年至2019年間分別在屯門及天水圍兩個單位，及澳門一酒店房間內4度非禮現年19歲的事主Ｘ。辯方求情指報告顯示被告有悔意，望給予1次被告更生的機會。至於代號「WMP 」的X兄長，早前亦承認4項向16歲以下兒童作猥褻行為罪，並於本月4日被判200小時社會服務令。

涉及HYL的案情指，該被告的家庭與X的家庭關係親密，在疫情爆發前，兩家人平均每1至2星期聚會一次。2014年只有10歲的X兩度到祖母家參與家庭聚會期間，分別遭被告撫胸及觸碰私處，其中1次被告答應會協助X玩手機遊戲，但要X讓他摸胸；約於2017年，被告亦趁到X家中時伸走入她褲內摸私處。至約2019年，X與被告兩家人到澳門家庭聚會時，被告又於酒店房間內摸X的胸部及私處，並以陽具觸碰X的臀部。被告最終被執法人員拘捕。

案件編號：TMCC 2434/2022