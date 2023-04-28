應課差餉租值修改建議書　5月31日後截止提交

差餉物業估價署今日(28日)提醒市民可在5月31日或之前登入差餉物業估價署網站或該署「物業資訊網」，查閱估價冊及地租登記冊所載，由今年4月1日起生效的應課差餉租值。

如欲就物業的新應課差餉租值提出修改建議，必須在5月31日或之前向差餉物業估價署署長以指明表格(R20A)提交建議書，並以郵寄或面交方式送達差餉物業估價署。市民亦可選擇使用該署網頁內提供的「遞交表格電子化」服務，以電子表格(e-R20A)提交修改應課差餉租值建議書。以傳真方式送交的建議書則不會被接納。差餉物業估價署強調，根據《差餉條例》及《地租（評估及徵收）條例》，該署不會接納在5月31日後才送達的建議書。

差餉及地租繳納人即使已提交修改應課差餉租值的建議書，仍須在徵收通知書上所示的最後繳款日期前繳納差餉及地租。署方會考慮所有建議書，並會於12月1日前將有關決定通知建議書提交人。如應繳差餉或地租因署方的決定而有修改，有關的修改會追溯至今年4月1日，多繳的款額會在日後的徵收通知書內調整。