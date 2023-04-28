職安健修例今刊憲生效　罰款上調至1000萬　團體倡定工殤紀念日

《2023年職業安全及職業健康法例(雜項修訂)條例》(《條例》今日(28日)刊憲並生效，新修訂包括提高罰款至1,000萬港元及檢控時限延長至9個月等。另外，有關注勞工團體倡今日「4.28」定為工殤紀念日，紀念因工受傷或死亡的工人。

《條例》主要對職安健法例作出的修訂，包括針對僱主、東主及處所佔用人的一般責任條文下的罪行，勞工處可循「可公訴罪行」形式提出檢控，其最高罰款額及最高監禁年期分別訂為1,000萬港元及2年，並加入條文要求法庭量刑時須考慮被定罪單位的營業額及其所提交的其他財務資料；以簡易程序提出檢控的僱主一般責任條文及僱員一般責任條文的最高罰款額，分別增加至300萬港元及15萬港元；按罪行的嚴重性，調整其他簡易程序罪行的最高罰款額；及將循簡易程序審訊的罪行的檢控時限由6個月延長至9個月。

此外，工業傷亡權益會聯同工人及遺屬今日在政府總部外請願，要求政府將每年4月28日定為工殤紀念日，並在市區當眼處豎立工殤紀念碑，以紀念因工受傷或死亡的工人，肯定勞動者對社會建設的貢獻，讓大眾向他們致敬。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，香港每年有數萬宗工傷，當中更有200多宗導致死亡的意外，數字一直沒有明顯下降，指無良顧主視法例如無物，置工人的生命安全及健康於不顧。