刊憲收緊裝修器材噪音限制　港府稱供1年寬限予業界準備

鑽牆裝修經常滋擾鄰居，港府今日(28日)刊憲，修訂《噪音管制條例》及新增3項附屬法例，其中參考認可的國際標準，把空氣壓縮機和手提撞擊式破碎機的噪音排放標準收緊2至3分貝(A)，以改善本地的噪音環境。當局說新修訂不會影響已獲發噪音標籤的空氣壓縮機和手提撞擊式破碎機，亦會給予1年寬限期，供業界充足時間為新噪音排放標準作出準備。

當局又會分階段將已建的新發展區納入為指定範圍，使新指定範圍與現有指定範圍內的社區獲得相同保障，減少潛在建築噪音影響。另一方面，為配合新市鎮發展而即將進行大型清拆的部分現存指定範圍，會從指定範圍中剔除，以反映實際情況的轉變及避免對新發展項目造成不必要的限制。而3項附屬法例將於下周三(5月3日)提交立法會，先訂立後審議方式立法。

環境及生態局早前推算每日全港每7人便有1人深受裝修噪音滋擾，建議修訂《噪音管制條例》，禁止在住宅裝修時使用10公斤以上的撞擊式破碎機(俗稱電炮)，而10公斤以下的破碎機則需先向環保署呈報，再於指定5日內朝9晚6內完成，亦限制撞擊式鑽孔機的使用時間。