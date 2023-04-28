控方未能做到毫無疑點下證明犯罪　1警長3警員行為失當罪脫

1名警長及3名警員被指5年前調查1宗販毒案時捏造紀錄，向上司訛稱曾進行搜屋，及後被起訴公職人員行為失當罪。案件早前經多日審訊後，今早(28日)於屯門裁判法院作裁決。裁判官黃國輝裁定4名被告面對的控罪均罪名不成立，並指控方未能在毫無合理疑點下證明被告有干犯控罪。辯方替被告申請訟費，但裁判官認為被告的行為自招嫌疑，拒絕其申請。

涉案被告依次為警長馮孝聰(45歲)、警員林耀然(38歲)、警員羅學鍵(32歲)及警員葉家豪(31歲)，4人同被控一項公職人員行為失當罪，控罪指4名被告於2018年3月15日至4月3日期間，在擔任公職期間或在與擔任公職有關的情況下，沒有合理辯解或理由，故意作出失當行為，即在調查1宗刑事案件期間，作出已進行搜屋的虛假紀錄。

眾被告被指謊稱於2018年3月15日凌晨曾到1宗販毒案疑犯位於葵涌的單位搜屋。據販毒疑犯的父母證供指當日並無人到其單位搜屋，4名被告就案件的報告顯示當日約凌晨12時30分由屯門警署出發，11分鐘後到達疑犯單位，警署則沒有4人聲稱乘坐私家車的出閘紀錄。辯方則解釋當時由被告林耀然紀錄出入時間，但因記錯時間導致案件報告的紀錄時間有錯，當時因原本使用的警察私家車沒有油，故使用了首被告的私家車去搜屋，而警署的閘機故障，故出閘時沒有紀錄。

裁判官裁決指疑犯父母的證供明顯有所隱瞞，並認為2人是有目的而作供偏幫其兒子，故不接納其證供。而該疑犯在聲稱搜屋後於警署點算證物時，其身上有護照，官相信他被捕時身上不會有護照，故有機會是搜屋後才取走護照。至於有關辯方稱記錄時間有錯及曾換車之事，雖然4人在被捕時確沒有提及，但裁判官相信該些事件確有可能發生，且不構成行為失當。裁判官指由於控方未能做到毫無合理疑點證明4人有干犯控罪，故裁定4人罪名不成立。

案件編號：TMCC 510/2022