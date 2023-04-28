5.1長假期海關加強巡查　保障旅客消費權益

內地五一長假期臨近，香港海關由今日(28日)起一連八日，加強巡查行動，保障訪港旅客的消費。人員會巡查多區的旅遊購物點，包括油尖旺、紅磡、土瓜灣及銅鑼灣等的參茸海味店、藥妝、珠寶店等店舖，提醒商戶遵守商品說明條例的規定。人員除在上述地點以及邊境管制站，包括羅湖、落馬洲支線、深圳灣、香園圍、港珠澳大橋等派發宣傳單張，提醒旅客精明消費。

海關會繼續致力打擊貨品及服務作出虛假商品說明、誤導性遺漏、具威嚇性的營業行為、先誘後轉銷售的不良銷售行為，以保障銷售權益及維護香港購物天堂的美譽。海關提醒

商戶不應以不良營商手法銷售貨品，旅客在購物前應清楚貨品的價格及規格，在購物後應保留單據，及貨比三家及光顧商譽良好的商店，以免墮入消費陷阱。

海關商品說明調查科總貿易管制主任何慧儀表示，在旅客的投訴趨勢方面，今年是疫情後首個五一長假期，海關首季接獲84宗旅客的投訴，佔整體的投訴數字6%。但中草藥及健康產品投訴有明顯的上升趨勢。

海關不良營商手法調查課指揮官劉志忠指出，今年通關後，已破獲3宗分別位於佐敦及尖沙咀的不良藥店。涉案藥店在銷售中藥材時誤導顧客計價單位，海關共拘捕5人(28至58歲)。其中2宗案件涉及內地旅客的投訴，餘下1宗由海關人員主動「放蛇」偵破，案件金額由5000元至1.6萬港元。

據了解，商店故意迴避或以含糊不清的手法表達計價單位，價錢牌的字體較小或以反光的油墨表達，或利用中港兩地不同的計算，混淆內地旅客的視聽。如查詢職員總價時，會支吾以對，迴避說出總價錢。另有，在未取得旅客同意將貨品磨粉切片，迫使旅客付款購買。

海關會繼續加強執法，例如進行「放蛇」行動，另外，設立的快速行動隊處理旅客的投訴，會快速與旅客聯絡及採取執法行動。