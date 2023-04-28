殘疾泊位遭「灰證」霸佔　9成傷殘司機爭輸　運署推智能咪錶補鑊

申訴專員公署調查發現不少供殘疾人士使用的路邊泊車位有被濫用情況。傷青駕駛會副主席江昌平今日（28日）於電台節目上表示，現時9成路旁的殘疾泊車位均被「灰證」，即接載行動不便人士時使用路旁殘疾專用泊位的人士所使用，令「藍證」人士即傷殘司機更加無法使用殘疾泊位，認為做法並不公平。而關注議題的議員陳家珮表示，現時路旁殘疾泊位供求失衡，使用人士資格需要檢討，並引述運輸署回覆指，今年下半年將推出智能咪錶，打擊殘疾泊位濫用黑點。

運輸署2021年容許司機申請證明書，接載行動不便人士時使用路旁殘疾專用泊位，俗稱「灰證」，不過泊位供不應求情況嚴重，濫用情況加劇。江昌平表示，現時無規定「灰證」車輛使用殘疾泊位時，一定要有殘疾人士在車上，批評做法不公，又不滿運輸署在推出「灰證」前未有跟持份者溝通。而學前弱能兒童家長會弱能人士及照顧者交通需要工作小組召集人滕張幗駿則表示，曾建議運輸署採用「證跟人走」方式，「灰證」跟隨殘疾人士使用。

陳家珮表示，曾收到「藍證」人士反映，路旁殘疾泊位有明顯濫用情況，例如持「灰證」車輛會在殘疾車位泊過夜等；而運輸署曾回覆她表示，為確保「灰證」人士只用於接載傷殘人士出行，或要求需以傷殘人士個人八達通拍咭。