林景楠旗下阿布泰美麗華分店疑欠租　債主入稟追討逾50萬元

47名民主派人士因參與「35+初選案」，涉違反《港區國安法》被控顛覆國家政權罪，已認罪並將轉為控方證人的林景楠，其擁有的阿布泰(香港)有限公司，近日有多間分店接連被追討欠款。昨日(27日)再有業主入稟高等法院，向阿布泰追討尖沙咀美麗華廣場二期分店的租金、管理費等，涉額約50.4萬港元，並要求還款及要對方交吉舖位。司法機構暫未排期聆訊。

原告是Contender Limited，被告依次是阿布泰(香港)有限公司，涉案舖位位於尖沙咀美麗華廣場二期1樓172號舖。入稟狀指，雙方簽訂租約，原告將舖位租予被告，租約期於2022年7月4日至2025年1月3日，月租9萬港元，被告另需支付管理費、差餉、冷氣費等。

原告指，被告拖欠2023年2月至3月的租金，涉及款項18萬港元，管理費及冷氣費約15.4萬港元，另有差餉等其他款項，合共約50.4萬港元。原告多番要求被告清還欠款，惟被告依然沒有繳款，遂入稟法院追討，同時要求被告交吉舖位。

林景楠早前在Facebook貼文，稱「黃色經濟圈是錯誤示範」，又指「香港不能亂，也亂不起」，「阿布泰將與黃色經濟圈不再有任何關係」。

案件編號：HCA635/2023