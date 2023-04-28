2022/23年度選民登記展開　新登記及更改地址須6.2前申請

選舉事務處今日(28日)呼籲合資格的個人或團體，如尚未登記為地方選區、功能界別及/或選舉委員會界別分組選民/投票人，須於法定限期6月2日或之前遞交登記申請，其登記資料方可被納入今年9月發表的正式選民/投票人登記冊。

當局表示，凡持有身份證明文件、年滿18歲及通常在香港居住的香港永久性居民，均有資格登記為地方選區選民。而已登記的選民/投票人則毋須重新登記，但其住址或其他登記資料如有任何變更，則應於6月2日或之前通知選舉事務處。至於新登記成為地方選區選民或已登記選民更新住址，亦須同時向選舉事務處遞交住址證明。如申請人是房屋署或香港房屋協會轄下公共租住房屋的登記住客，則毋須遞交住址證明。

另為提高選民登記資料的準確性和完整性，選舉事務處在本登記周期繼續執行查核措施，向選民發出查訊信件。所有查訊信件的信封面均印有「須立刻處理 與投票權攸關」字句，提醒選民信件之重要。另亦會根據選民提供的其他通訊資料，透過電話、手機短訊、電郵或傳真等，聯絡受查訊的選民。受查訊的選民必須於6月2日或之前回覆，以保留他們的選民登記。