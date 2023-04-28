陽具摩擦女兒下體　40歲電腦技術員認非禮罪還押候判

在一間小學工作的電腦技術員，聲稱因不能控制自己，在10個月內多次非禮其年約9歲的女兒，包括用勃起的陽具摩擦女兒的下體。涉案男子今（28日）在高院承認5項非禮罪，其代表大狀求情時指，被告感到愧疚及後悔，對女兒深感歉疚，又透露他還押期間成為了基督徒，形容其重犯機會低。法官押後至6月9日判刑，期間為被告索取心理專家報告，被告續還押。

40歲匿名被告以「L.W.F.」作代號，已婚，育有一名女兒，即本案事主X。控罪指，他於2021年7月至2022年5月，在沙田沙角邨一單位，5度非禮女童X。事發時段X年約9至10歲。案情指，2021年12月，X告訴母親，被告曾非禮她。其母親於是和被告對質，被告坦誠有如此作為，又指自己不能解釋，承諾不會重蹈覆轍。惟2022年5月，X再度告訴母親，被告非禮她。其母親就此再和被告對質，被告說他已盡力控制自己。母親安排避免X和被告獨處。之後，X向學校談及事件，最終交執法部門處理。

案情續指，被告向執法部門表示，他曾約20次非禮X，全部發生在住所。本案涉及的5罪，包括2021年7月，僅穿內褲的被告叫X入房，期間突然伸手碰X的乳房約3次，維持約10秒，然後他再摸X的私人部位，X感到痕癢，要求被告停手。同年8月，被告脫下他和X的內褲，他叫X躺到睡床，之後他擒上X身上，用陰莖摩擦X的陰道及陰毛約10下，歷時約10秒。同年12月及翌年4月，他做出相類似作為，即用陰莖摩擦X的下體。2022年5月，被告又叫X入房，以陽具摩擦X下體約20次。他亦叫X坐到他的大腿上。X當時感到不快。

案件編號：HCCC216/2022