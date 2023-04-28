政Whats噏：撳掣發言慢幾拍　議員解釋「啱啱瞓醒」

議員喺開會期間瞌眼瞓，唔係新鮮事。立法會財務委員會今日(28日)審議兩項有關運輸業嘅貸款專項計劃，當政府代表發言完畢，主席陳振英循例問「其他議員仲有冇問題？」佢見在座議員鴉雀無聲，就打算將會議帶落下一程序，當佢話「如果冇問題，我就將呢個...」嘅時候，突然有人撳掣要求發言！到底邊位議員反應咁慢呢？

之唔係議員何君堯囉！而陳振英就忍唔住講咗句「下次撳掣快啲啦」，何就解釋話「唔好意思，啱啱瞓醒！」講得咁坦白，莫非食咗誠實豆沙包？雖然，何是否夢中醒來，無人深究，但令人莞爾嘅回應，就似乎激起其他議員嘅發言意欲，譬如議員尚海龍同簡慧敏，就同一議題發言3次添！

簡慧敏之所以多次發言，因質疑貸款壞帳率定得過高，以及相關承擔額對政府帳務嘅影響，又嫌政府代表多次回覆但冇觸及問題要點咁話，陳振英話自己知道條數點計，但無奈不能代官方解釋。至於尚海龍發言3次，理由係「重要嘅事講3次」喎！惟每次發言內容相近，陳就話「如果重複問同一問題，我唔會畀你問3次。」