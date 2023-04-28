逾8成推廣員貼錢打工　工會促修訂連續性僱傭合約「4118」規定

推廣員及零散工工會今日(28日)公布一項調查，發現有百貨零售店藉業務增加之際，變本加厲地實施一些不合理、不人道的管理措施，超過80%推廣員被無故提出額外工作要求，其中工作範圍超出自身負責範圍、工作時數遭延長、「貼錢打工」等情況屢見不鮮。工會建議政府應修訂勞工法例連續性僱傭合約的「4118」規定，以保障零散工。

推廣員及零散工工會今年1月至3月進行調查，以9間連鎖百貨零售店為目標，走訪其分店並接觸了超過2,500名產品推廣員，成功收回279份問卷，及邀請了5位產品推廣員進行深入訪談，發現公司額外要求多多，如遇事故，法例可能不保，其中逾80%推廣員經常被要求負責非自身範圍的工作，甚至或為配合店舖營業時間，更被要求額外延長工作1小時，但當中的加班薪水安排，以至職業安全等問題，卻無從稽考。

調查又發現，近90%受訪推廣員表示，零售店不容許推廣員使用飯堂、休息室或更衣室等

空間，以及微波爐、儲物櫃等設備，變相間接增加推廣員午膳開支，甚或剝奪其休息的權利。另有逾80%受訪推廣員表示，曾面對百貨店的不合理和針對性的管理制度，例如公司或超市並非全數退回相關款項予推廣員，甚或員工上班「打卡」時，需要自費向零售店購買「打卡紙」。

工會建議，政府應修訂法例保障零散工，包括修訂勞工法例上「4118」的規定，讓不符規定的零散工均可以按比例獲得勞工福利和保障；不論平等機會委員會或勞工處，亦應主動作出調查，協助被歧視的勞工作出申訴。百貨零售店方面，則建議應立即撤銷嚴苛的工作制度，包括要求去廁所要登記、額外加班等不合理措施。