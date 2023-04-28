建輝申強制令遭拒須存50萬按金　高院下令珍寶保留廚房船碎片

珍寶海鮮舫去年傾覆，而廚房船亦早於去年5月底因入水傾側，大半隻船沉入香港仔避風塘海中至今。建輝船廠去年以4港元買下珍寶海鮮舫，以及同屬「珍寶王國」的太白海鮮舫旗下的4艘船，惟支付「訂金」後，珍寶海鮮舫沉沒，協議沒有下文。建輝船廠於是向持有人追討賠償。建輝今日(28日)向高等法院申請強制令，由建輝暫時保存廚房船底船體直到結案。法官黃國瑛最終拒絕申請，下令由珍寶盡力保存，並保管相關碎片，而建輝須將50萬元存入法庭。

原告為建輝船廠有限公司，被告為經營太白海鮮舫的太白海鮮舫有限公司，以及經營珍寶海鮮舫的香港仔飲食企業有限公司。原告指，根據港府指示，珍寶廚房船須於5月1日前將移離，而目前廚房船正於香港仔避風塘進行打撈工程，按照方案，相關人員會將船底打破成3至4塊碎片，再取出水面。建輝船廠要求自行保管碎片，以作調查之用，直至本案審結為止。

對於建輝申請自行保管船底碎片，香港仔飲食表示反對，指擔心船底結構受損，而廚房船底船體仍嵌入在淺層海床，移除工程相當複雜，廚房船底船體仍嵌入在淺層海床，移除工程相當複雜。