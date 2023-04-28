新冠及流感個案飈升　近兩周錄過百宗報告　逾700人受影響

衞生署衞生防護中心月初表示，本港已踏入流感季節，呼籲社會各界及市民應提高警覺。不過，新冠病毒近日亦有復燃迹象，據最新監測數據可見，過去兩周本港共錄得36宗確診個案來自學校及院舍，惟本周首4天(23日至26日)就已經錄得39宗確診。死亡病例方面，單在本周首4天，中心就錄得63宗個死亡個案與新冠病毒有關。本港在「雙疫夾擊」下，就診及受影響人數不斷上升，公院急症服務面臨危機。

據衞生防護中心昨日(27日)公布，本港在上周(16日至22日)錄得1,615宗確診病例，對比前一周(9日至15日)的1,116宗病例多出499宗。另在4月9日至15日期間，中心錄得9宗來自院舍的確診及爆發個案，當中有54人受影響；而16日至22日期間，則接獲27宗來自院舍及學校確診個案，受影響人數比前一周多出兩倍，達167人。更甚的是，在本周日至前日(23日至26日)的短短4天內，院舍及學校爆發個案就已經有39宗、180人受影響，個案數未夠一星期就已比前兩周均大大增加。中心更指出，除了學校和院舍爆發報告飈升，因新冠到普通科門診或私家醫生求診個案都有所增加。

至於流感病例方面，中心在上周共錄得23宗在學校或院舍發生的流感爆發報告，共有125人受影響，對比前一周的8宗爆發報告、53人受影響都大輻增加。而在今周首4天，本港已錄得44宗在學校或院舍發生的流感爆發報告，共影響234人。自本月初開始至26日，已經錄得83宗流感爆發個案，當中有2宗兒童因流感而引致嚴重併發症個案。

衞生防護中心曾在本上周提醒市民，鑑於本地監測數據顯示，新冠病毒病活躍程度有所上升，而流感整體活躍程度亦再進一步上升。當局呼籲市民提高警覺，出現呼吸道感染病徵的人士，即使症狀輕微，亦應佩戴外科口罩和盡早向醫生求診，減低將病毒傳染給高危人士的風險，並要時刻注重個人和環境衞生。