深圳灣檢無人機凍肉等走私貨物　估計市值約1000萬港元

香港海關今日(28日)公布，日前在深圳灣管制站截獲一輛懷疑走私的貨車，檢獲一批無人機、智能手機等貨物，以及一批未附有相關衞生證明書或書面准許的凍肉，估計市值共約1,000萬港元。47歲男貨車司機被捕，現正保釋候查。

海關人員昨日(27日)透過風險評估，在深圳灣管制站截查一輛入境貨車。經檢查後，在車上檢獲一批懷疑走私貨物，包括一組懷疑屬戰略物品的無人駕駛飛行載具(即無人機)、約300件另類吸煙產品和約3,400部智能手機。另外，人員亦發現約600公斤凍肉，包括肉類、家禽及野味等，並無附有來源地有關當局簽發的衞生證明書或食物環境衞生署的書面准許。

當局提醒，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。此外，任何人如沒有有效許可證而輸入或輸出《進出口(戰略物品)規例》管制清單內列明的物品，即屬違法。一經定罪，最高可被判處無限額罰款及監禁7年。

另根據《2021年吸煙(公眾衞生)(修訂)條例》，任何人士進口、推廣、製造、售賣或為商業目的而管有另類吸煙產品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁半年。而據《進口野味、肉類、家禽及蛋類規例》，任何人輸入野味、肉類、家禽或蛋類，必須提供來源地有關當局簽發的衞生證明書或食環署的書面准許。違例者一經定罪，最高可被罰款5萬元及監禁半年。

海關呼籲市民切勿以身試法，以免觸犯法例。海關會繼續透過風險評估和情報分析，嚴厲執法，打撃跨境走私活動。