41歲內地男確診新冠　64歲婦染流感　兩人危重須用呼吸機

澳門衞生部門今日(28日)表示，接獲仁伯爵綜合醫院通報各有一宗新冠及流感重症病例報告，兩名患者病情危重，均需用呼吸機維持呼吸。此外，早前確診流感的8歲女童重症患者，因甲型流感併肺部感染、急性壞死性腦病及腦出血，病情仍然危重，在該院兒科深切治療部繼續治療。

確診新冠的41歲男患者為內地旅客，有長期病病史。他在上周六(22日)出現發燒、咳嗽及呼吸困難等症狀，曾到鏡湖醫院就診，快測顯示為染疫。他當時拒絕住院，至昨日(27日)症狀加重，再到鏡湖醫院急症就診，後轉到仁伯爵綜合醫院深切治療部繼續治療，診斷為新型冠狀病毒感染併肺部感染。

至於流感重症病例的患者為64歲女性澳門居民，亦有長期病病史；她在上周二(18日)出現發燒、咳嗽症狀，曾到仁伯爵綜合醫院及衛生中心就診；上周六出現氣促，再到仁伯爵綜合醫院急診就診，入院後進行非侵入性呼吸機治療，呼吸道樣本流感快速測試對甲型流感病毒呈確診；周一(24日)出現呼吸困難轉入醫院深切治療部，診斷為甲型流感併肺部感染、呼吸衰竭。

澳門流感疫情持續，連日來有多間學校出現爆發，據當局公布，當地今日再接獲4宗流感樣疾病群集性感染報告，涉及53名學生，年齡介乎4至23歲。其中氹仔偉龍馬路澳門科技大學商學院營銷學系，有37名學生不適。