保良局青年綠洲首批租客攞鎖匙　並開展第二階段申請

全港最大的青年宿舍——保良局李兆基青年綠洲3月起招租，首輪申請反應熱烈。首批申請者面試完成，合資格租戶到青年綠洲簽租約及領取房間鎖匙，可入住所選房間並添置家具。保良局亦已於本周開展第二階段申請，並將於5月16日抽籤，安排申請人的面見次序。

4月27日為青年綠洲簽租約及領取房間鎖匙手續的首日，百多名合資格租戶獲安排到場辦理手續。保良局會陸續安排其餘合資格租戶到青年綠洲辦理相關手續，以及讓租戶了解入伙流程。

雙人房租戶吳氏夫婦結婚近一年，但婚後因為租金昂貴只能分開住，「結婚後繼續同父母住，我們一個住天水圍，另一個住藍田，周末才可以見面，平時星期一至五放工都無時間。青年綠洲租金非常優惠，可以令我們這些新婚夫妻有自己的小天地，更可以儲蓄，為未來事業發展有更好的裝備。」

單人房租戶杜先生在非牟利機構工作，他期望入住青年綠洲後可以擴闊人際關係網絡，以及學習專業知識增值自己。另一位單人房租戶曾先生原本居於離島，並於元朗從事汽車代理工作，每日上班來回需時4.5小時，搬進青年綠洲後交通時間大減至約1小時。