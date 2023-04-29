車Cam直擊 : 告士打道5車緊隨偷雞切線　掀網民罵戰

昨日網上流傳一段長約25秒短片，惟未有顯示拍攝時間，片段中可見多部車輛沿灣仔告士打道東行，該路段顯示合共5條行車線。初時所有行駛中車輛俱無異樣，不料當駛至分域街交界近電訊大廈對開，有前行駕駛者車尾的車Cam意外拍得一「奇景」；在其後面一輛掛中港牌的Tesla電動車，突違規向右轉線，但其實司機稍為再駛前少許，則可不用違規切線往北角的行車線，疑該司機心急下「犯險」，畫面雖見司機轉線期間有打燈，惟此舉明顯違反交通規例。

接着的情景卻更叫人哭笑不得，另有4部尾隨而至的車輛，司機竟有樣學樣跟隨Tesla突向右違規轉線，依次為私家車、客貨車及另外兩輛私家車；最後一輛私家車更連Cut兩條行車線，而該4部車輛轉線期間疑俱未有打燈，實屬「錯上加錯」，其時可見後方不遠處有一輛巴士駛近，幸無釀成車禍。

有網民回覆樓主「一隊人全部咁行都覺得係人既問題，其實係樓豬（主）唔抵得人地快過你姐（啫） 又魚蛋論妖，醒下啦香港人」、「有人嘅地方就會有罪惡，有車嘅地方就會有犯規，樓主咁唔習慣生活喺繁華嘅都市，咁適宜移民去仙樂都」，該兩名網民留言後隨即被其他網民圍插，「我認為這不是扯上香唔香港人既問題，只是一個智商問題」、「難分曲直」、 「歪理王非你莫屬」、「咩道理黎傢，好多人犯法就等於合理犯法」、「世界十大偉論」。

另有正面的網民指出，「阿Sir話齋 犯法就係犯法」、「以有線為無線，此為最高境界」、「一網打盡」「大地任佢行，開晒路」、「嘩！一箭五雕(鵰)！做」、「當所有車都咁行既時候，錯即時變啱」、「呢條片反影到依家好多人揸車嘅態度係幾咁離譜，守規矩嘅變咗少數」、「好正呀！人cut佢又cut，到時會唔會寄5封信話你知告5架呢？」、「連逐5個發雞盲」、「唔算塞車都偷雞」、「最後果架cut單白，告入左仲要扣分」、「今次你仲唔攞好市民獎? 5串1」