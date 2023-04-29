康文署辦香港電影美術及服務造型展　帶觀眾走入電影幕後世界

香港文化博物館將於下周二起，舉辦有關香港電影美術及服裝造型展覽。

香港文化博物館將於下周二(5月2日)舉行「無中生有—香港電影美術及服裝造型展」的開幕典禮及新聞界預展。展覽為首個全面闡述香港電影美術及服裝造型的展覽，旨在記錄香港電影美術的發展。透過展出一系列經典服飾造型、道具、場景設計、手稿圖、行業用具、影片及重構工作間等，引領觀眾走入電影幕後世界，展示香港電影文化的特質及精神，呈現美術及服裝造型在電影創作上的功能和重要性。

當日下午6時舉行開幕禮，4位策展人將分享展覽的精彩點滴，更會首播口述歷史計劃《築夢人》─60位電影美術及服裝造型工作者的訪問精華片段。出席人士除康文署署長劉明光外，還有博物館諮詢委員會歷史專責委員會主席莫家豪教授、香港電影美術學會會長文念中及副會長劉天蘭，以及香港文化博物館總館長林國輝等。

展覽由康文署與香港電影美術學會聯合主辦，香港文化博物館與香港電影美術學會聯合籌劃，由5月3日至9月4日在沙田文林路一號香港文化博物館舉行，是「香港流行文化節2023」節目之一。