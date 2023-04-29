東方日報A1：市民開心湧出城　香港拍烏蠅

內地延長回鄉證有效期，而日本又撤銷入境要求谷人氣，在兩項措施夾擊之下，勢必吸引港人湧出城外遊，香港恐怕拍烏蠅，即使推出開心香港活動，都難以振興經濟。國家出入境管理局宣布，如回鄉證件有效期限截止日期介乎2020年1月1日至今年12月30日，下月8日起將獲延長證件有效期，至今年12月31日。議員及市民均表示歡迎新安排，為配合政策，中旅社亦延長受理時間，受消息刺激，由香港往內地的高鐵長途線貴價車票更一票難求。

內地出入境管理局宣布，為依法保障港澳居民來往內地權益，決定自5月8日起延長港澳居民來往內地通行證的有效期。2020年新冠疫情發生後，部分港澳居民未能及時辦理回鄉證到期換發手續。內地與港澳各口岸已全面恢復人員往來，港澳居民來往內地需求激增，港澳地區受理辦證機構出現排隊預約周期較長的問題。

為此，當局決定對證件有效期限截止日期為2020年1月1日至2023年12月30日的回鄉證，有效期限延長至2023年12月31日。持證人持有上述回鄉證原件，可以持證正常辦理出入境邊防檢查手續來往內地。持證者入境內地後，允許前往就近的縣級以上公安機關出入境管理部門申請換發回鄉證。

中旅社昨亦宣布，即日起九龍東證件服務中心、新界東證件服務中心，將延長受理時間至晚上9時半，其他證件服務中心也將盡快安排對外延長服務時間。為滿足香港居民換發回鄉證的需要，自今日起將發放至12月31日的預約籌號。

中旅社又稱，延長受理服務預約籌號和增量預約籌號，將在預約網站發放，同時盡快增設臨時證件換發服務中心，以緩解5個證件服務中心人流擁擠、辦證不便的困難。臨時證件換發服務中心開放情況將及時在預約網站發布通告。

議員黃國對此表示歡迎，他收到不少市民求助，稱等候換證時間太久，有人甚至要等上半年，相信延長回鄉證有效期，有助紓緩情況，市民亦可以繼續在未來數月往返內地。他亦建議相關部門增加人手及延長辦公時間加快處理換領需求，未來考慮電子化，提升換證效率。現時回鄉證與內地居民身份證的格式有分別，如果當局能夠將這兩類證件的格式標準化，能夠方便持回鄉證的港人在內地辦理事務。

議員陳沛良也說，疫情期間大批港人的回鄉證過期，累積換證的市民令辦證機構大排長龍。他指新安排可滿足市民回內地探親、旅遊及公幹等需求，紓緩機構的辦證壓力。

本報記者昨午到上環中旅社觀察，人頭湧湧，擠滿辦證人士，有告示標註「不設現場派籌 請提前網上預約」，當中不少人是攜帶小朋友前來。陳女士與兒子前來辦理過期回鄉證，準備回鄉探親，她早於兩個月前預約，對於內地延長回鄉證安排，她認為是惠民政策。準備去廣州旅行的葉小姐表示，一直未能成功預約換證，而網上預約已去到8月，幸好前晚再試，適逢有位，成功預約，故昨日趕往辦理回鄉證。但由於她的證件已於2011年到期，故有關新安排對她來說沒有好處。

在新安排之下，高鐵長途線貴價車票一票難求，記者透過12306的手機應用程式，查閱由香港西九龍乘坐高鐵回內地各城市的車票情況。在五一長假期間，短途線往廣州的部分班次已滿，而在實施延長回鄉證有效期的5月8日至12日間，仍有車票提供，包括商務、一等及二等級別。長途的北京及上海線，不論長假期間及5月8日後，最貴的商務及一等級別車票供應緊張，大多顯示為後補，部分日子更全部等級車票售罄，部分日子的二等車票仍有供應。

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