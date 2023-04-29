新冠感染數增加　患者爆角膜炎及紅眼症　專家：或與變種株有關

新冠病毒近日亦有復燃迹象，據最新監測數據可見，過去兩周本港共錄得36宗確診個案來自學校及院舍，惟本周首4天(23日至26日)就已經錄得39宗確診。港大內科學系傳染病科主任孔繁毅今早(29日)在電台節目表示，流感和新冠感染目前均未到最高峰，預料流感將在一至兩周後見頂，新冠七至八周後才到達高峰，隨後個案回落。

孔繁毅透露，近期較多患者新冠確診後出現角膜炎、紅眼症病徵，有機會與新變種病毒株有關，他建議患者若眼部出現併發症，須盡快向眼科醫生求醫，排除其他細菌感染可能性，若眼疾是由新冠引起，當新冠痊癒時眼疾亦會康復。

流感方面，他指過去3年沒有大爆發，令整體社區流感免疫屏障減弱，但甲型和乙型流感無沒有重大變異，市民有抗體保護。他建議長者和幼童接種流感疫苗，未打齊流感針的人士出入港鐵、巴士等人多擠迫的場所，可考慮佩戴口罩。

新冠變種病毒Arcturus「大角星」在世界各地急速增加，他指，「大角星」屬BA.2的分支，傳染性強，但由於本港去年第五波疫情大部分屬BA.2個案，本地目前病毒主流仍是BA.5和BA.2，只有零星「大角星」病毒個案，對香港的威脅不大。