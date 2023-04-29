港府對引入「雲巴」持開放態度　議員倡先考慮是否符合環境

九龍東長期交通擠塞，政府正構思由彩虹依山興建高架無軌捷運系統，替代重鐵方案。早前有議員建議引入內地無人駕駛列車「雲巴」或巴士快速交通系統，可適應狹窄環境，造價較低。身兼行政會議成員的商界議員林健鋒今早(29日)在電台節目表示，香港本身有無人駕駛鐵路技術，惟引入「雲巴」前要考慮是否適應香港環境，強調在認識內地技術的同時，也要顧及香港的特色和優勢。

林健鋒透露，早前跟港府官員及立法會議員到內地考察時，曾參觀「雲巴」，當時曾有議員認為雲巴「驚為天人」。他又認為，考察有助香港更快融入國家發展大局，在國家發展迅速的同時，香港應加快步伐。至於創科方面，他指香港基礎研發能力較內地好，而內地則有龐大人才庫，有助創科發展，建議香港未來吸引相關人才。

對於外界有聲音擔心，深圳將取代本港的發展角色和地位，他重申香港毋庸置疑是國際金融中心，而實行普通法和低稅制下，不同市場均有認受性，會有不同公司研究進駐香港。他又指，近年深圳著重科技和人才培訓，相信在科研和生產方面可合作。