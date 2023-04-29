污水處理設施美化融入生活　觀塘污水泵房上蓋公園年中開放使用

城市發展難免產生厭惡性設施，污水處理設施便是其一，為減低這類設施對周邊居民影響，渠務署在新建的污水廠亦會美化設施，善用土地資源，環境及生態局局長謝展寰今日(29日)在網誌介紹4個污水設施，無違和感地融入居民生活之中，傳統污水處理設施的設計一般以露天為主，觀塘污水泵房優化工程加建上蓋覆蓋泵房，在泵房上方興建園景平台及兒童遊樂設施，在觀塘海濱提供約1.1萬平方米的休憩空間，園景平台預計於今年年中開放予公眾使用。

另外，有兩個建築中的污水設施，其一是正在重建現有的石湖墟污水處理廠，升格為「石湖墟淨水設施」。除了加大其處理量以配合北區未來發展，項目將會在現址釋出約2萬平方米的「共享空間」，並加入大量綠化元素、河畔步道、觀鳥區、生態園和種植園，為市民提供休憩空間和各種水資源管理教育設施。其二建築中的元朗淨水設施亦加入優質的公共休憩設施，當中包括河畔步道、觀景台、教育走廊等。在技術方面，元朗淨水設施還會以能源中和為目標，產生足夠可再生能源發電以滿足廠房的整體用電需求，達致能源中和。

在大嶼山昂坪污水處理廠淨化的水，有供給位於天壇大佛腳下一角有個幽靜的魚塘，數十條錦鯉正在池水中暢泳，這些池水正是經污水處理廠淨化後的水，除了可以種花養魚外，還供給昂坪旅遊區作沖廁用途