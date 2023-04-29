調查指85%學校憂「縮班殺校」　工會冀當局暫緩縮班減教席

隨着學齡人口持續下跌，縮班殺校潮湧現，幼稚園首當其衝，部分更被迫停辦。有教育組織今(29日)公布一項問卷調查結果，有八成多受訪者面對縮班殺校而感到憂慮及估計受影響；逾九成認為教育局應對縮班殺校措施不足，超過八成表示不清楚當局就縮班殺校的教席安排。該組織建議，工會建議，港府應暫緩學校因收生人數減少而縮減學校班數和人手3年和全面落實小班教學。

教育工作人員總工會於本月17日向會員發出「關於縮班殺校的問卷調查」，成功回收有效問卷418份。從問卷調查中顯示，84.7%受訪者對縮班殺校表示憂慮。而就受到縮班殺校的影響程度方面，表示受影響的人士有88%。另外，對於教育局就縮班殺校問題上是否有足夠的措施應對而言，認為不足夠的受訪者有91%。有82.3%受訪者表示，不清楚教育局就縮班殺校問題上教師教席的安排。

對於部分地區學額長期收生不足，有94.3%受訪者贊成當局應協調或調整各區入學統籌安排；另有93.3%受訪者贊成因應SEN學生與日俱增，提高班師比。68.9%受訪者「贊成減少中小學『叩門位』名額，以緩衝生源問題」。另有88%受訪者表示，當局應鼓勵人口老化嚴重的地區的幼稚園進行延伸託兒服務，加強友善育兒政策，鼓勵生育，該組織認為此情況反映現今業界及在職父母的實況與意向。

該會建議，港府應暫緩學校因收生人數減少而縮減學校班數和人手3年、小學實行24班制、全面落實小班教學，以及減少「叩門位」至1名，按中央派位收取學生等。該會又認為，今次問卷調查有八成多受訪者對縮班殺校感到憂慮及認為受影響，教育局需檢視是否真正做到「軟着陸」。現時學校收生困難乃特殊情況，建議局方暫緩學校因收生人數減少而縮減學校班數和人手，以穩定教師團隊。把「軟着陸」分長、中、短期進行，讓教育界清晰，維持教學士氣。並與辦學團體就縮班殺校的情況多作溝通，敦促學校把相關訊息透明化，主動向教育同工解說及公布安排，以令教師心中踏實，而不是「估估吓」，否則「開心香港」，教師也不開心。

該會補充，面對生源問題涉及本地的人口政策，最新調查報告顯示，香港是全球生育率最低的地區，當局不應重彈昔日不干預的舊調，政府應以跨部門來正視這個整體社會長遠發展的大課題。