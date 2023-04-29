本港每日料增1萬人感染新冠　港府指毋須重推口罩令等防疫措施

近日本港新冠疫情有升溫迹象，亦已錄得感染新變種病毒Arcturus「大角星」的病例。有醫療衞生官員今早(29日)在電視節目表示，現時本港錄得的Arcturus個案不多，惟整體確診數字有升勢，例如過去一周新冠感染情況增加近4成，估計日均已有一萬人染疫，超越去年8月的夏季小型波幅。不過，由於本港95%的市民已打針或曾中招，有足夠免疫屏障，他認為毋須重推口罩令等社交距離措施。

該名衞生官員解釋，根據各項新冠監察指標數據，上周的數字均上升3至5成，且確診比率增加4倍，推算香港每日有約1萬人中招，而「大角星」變種的感染率亦有上升，幸好水平不算高，污水監測樣本僅發現少於3%病毒量，強調當局會密切監察感染情況。

他續指，本港今月踏入流感高峰期，而現時情況「未到頂」，即使住院、重症及死亡個案增加，公立醫院仍可應付。另外，由於本港應對疫情能力提升，暫時不會考慮依靠非醫療性的措施，例如口罩令等立法手段應付春夏季高峰期，避免為社會和經濟帶來負面影響。