美食市集人流如鯽　市民空腹入場「醫肚」　參展商指銷情理想

全港戲院日、美食市集等「開心香港」一系列活動今日(29日)開始。東網記者今午在位於會展的市集視察，發現市集內人流如鯽，場面相當墟冚，有不少市民手持市集單張入場。現場所見，市民在攤位買各種小食「醫肚」，更有市民透露為吃到心頭好而空腹而來；亦有人手持一袋袋戰利品離開。參展商則表示，是次市集客流量大，很多店舖均大排長龍，銷情理想。

市民張先生和李小姐表示，經過會展時見到有市集活動，故順路排隊拿即日票並入場，「食個早餐都好」，亦因而沒有金錢上的預算。他們指以往的美食節因疫情關係不設試吃，而是次活動則較為大型，也特別地以市集形式呈現。湯氏夫婦則表示，起初不知道要憑券入場，幸好今日早到，可以拿取即日飛，進場後「估唔到有咁多嘢食」，幸好已留肚。

市民陳氏男女則感嘆，香港是國際大都會，不論是東南亞、歐美的美食攤位都可品嘗。對於大排長龍情況，他們笑指早多只需要排兩三分鐘而已，又稱對美食市集，包括衞生情況感到十分滿意。趁假期從廣州來港遊玩的張先生笑指，市集豐富熱鬧兼「多野食」，使約200至300港元，便可試到不同地區的美食，形容是十分方便。

至於參展商方面，安記海味董事總經理潘權輝指，參展是為了響應政府「開心香港」的活動，因此對這次銷售預期沒有目標、沒有壓力，主要是想宣傳公司的美食。另美食參展商的行政總廚Ken Tam則稱，今早開業僅1小時，也大排長龍，笑指今次「旺丁旺財」，銷情十分理想，今他期待未來兩天的銷情。而來自意大利的參展商行政總廚Persico表示，這次客流量十分巨大，今天開業數小時已非常忙碌。