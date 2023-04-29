利用「貓池」廣發釣魚短訊呃逾50萬元　7男女涉至少25宗案被捕

東九龍區執法部門在今年第一季接獲逾2,000宗詐騙案件，佔整體罪案近一半，而在該些騙案中，釣魚騙案的升幅極為驚人，較上季激增近6成，平均每個月有超過100名市民受害。有見及此，該區人員在前日(27日)及昨日(28日)展開反釣魚騙案行動，成功以涉嫌「串謀以欺騙手段獲得財產」拘捕4男3女(27至61歲)。

被捕人士分別報稱送貨司機、家庭主婦或無業，他們懷疑參與25宗釣魚網站的詐騙案件，涉及騙款金額逾50萬港元。行動中，人員檢獲大量洋酒、藥物等貨物，以及一批現金，價值超過7.5萬港元；而在其中2名骨幹成員的家中，人員亦搜出2部俗稱「貓池」的電話卡數據機，以及大量電話SIM卡，相信有人利用相關工具發放釣魚短訊。

調查人員解釋，騙徒會假扮電訊商或零售商的會員平台，以「漁翁撒網」的方式發送訊息，訛稱受害人的積分快將到期，要求他們進入虛假網站，再輸入信用卡資料換取禮品。另外，有騙徒利用假網站冒充運輸署，指示車主登入連結，透過信用卡支付20港元來申請「易通行」。當騙徒獲得信用卡資料後，隨即進行消費購物，過去一般是將資料綁定手機內的電子錢包，並招攬成員前往不同實體店購物，但從今年2月開始，執法人員發現騙徒改變模式，轉為到網購平台或大型送貨平台的網上商店消費，藉此逃避偵查。

詐騙集團會在社交平台招攬成員，利誘想「搵快錢」的人士提供電話卡作實名登記，以便於網上平台落單，亦會招攬成員提供住址，作為收貨用途。集團成員會將所購貨物送往小型藥房或酒莊轉售，獲取現金後，再以「轉數快」或虛擬貨幣錢包轉走，從而清洗黑錢。調查過程中，人員發現有集團成員曾參與去年多宗網上購物騙案，懷疑是「彈票黨」的一份子。行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。