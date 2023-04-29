環評指元朗簡約屋選址不礙雀鳥　考察僅1日　環團斥兒戲

房屋局選出8幅土地興建簡約公屋，根據分區計劃大綱圖，其中兩幅私人用地，即元朗攸壆路及上水蓮塘尾，均位於鄉郊地區，必須向城市規劃委員會申請規劃許可。據會方昨日(28日)上載建築署遞交的攸壆路簡約公屋規劃申請，當局計劃在選址興建17幢3層高的住宅大樓，預計提供2,150個住宅單位，最快2025年完工，城規會最快於6月9日開會討論。由於規劃申請是臨時許可，期限只有3年，若按照政府早前規定的簡約公屋項目期限為5年，當局日後將需要向城規會申請續期。

元朗攸壆路選址有一半土地位於「濕地緩衝區」。城規文件顯示，建築署委託顧問公司對選址的交通、環境和生態進行評估，結果錄得約101種生物，包括74種鳥類、13種蝴蝶及7種蜻蜓等，當中只有少數重要保育價值的野生動物物種，且該址亦非鳥類主要飛行路線，加上申請人提出將盡量減少在每年候鳥冬季飛行高峰期間於東北面地盤施工，以及盡量減少夜間光源等，因此相信項目不會對雀鳥構成影響，同時對生態的影響亦減到最低。

不過，長春社去年12月曾就該地進行調查，當時錄得約10隻瀕危雀鳥及候鳥，例如「黑臉琵鷺」等；認為申請人調查「兒戲」，因生態評估實地考察時間只有1日，調查時間亦非雀鳥常出沒時間。春社公共事務主任周藹銓認為，該處擁有生態保育價值，因此在生態價值的設計和規劃上，應作適當調整，惟至今未有提及任何項目結束後的還原措施，促請當局盡快提供更多資料。