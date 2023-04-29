復常後迎首個內地長假　尖沙咀遊客絡繹不絕　「齋睇唔買」居多

本港今日(29日)迎來復常後首個內地五一長假，東網記者走訪尖沙咀一帶，路上人來人往、遊客絡繹不絕，「拖篋客」隨處可見，更有內地遊客即場直播介紹香港風光。不過，人流雖多卻「旺丁不旺財」，有餐廳老闆坦言對生意額不大幫助，對比平日只多約數千港元生意；有小型鐘錶店亦指疫情後消費模式轉變，且中港兩地經濟仍然疲弱，內地旅客雖多，但大多只有「食、行、玩」，消費力不大。有遊客則指來港4天，住宿每晚逾千港元非常昂貴，購物則「隨心」，以逛街為主。

尖沙咀一帶「車轂擊，人肩摩」，隨處可見不少內地旅客在街邊拍照「打卡」，非常興旺。廣東道一帶的名牌店亦見大排長龍，不過「齋睇唔買」的旅客比疫情前有所增加，部分旅客的購物預算也有所減少，手拿幾袋名牌紙袋的旅客明顯較少，香港「購物天堂」的吸引力似乎不再。

在深圳工作的郭小姐和周小姐選擇即日來回、一日遊香港，笑指「一直在看港劇，感覺港澳就是人生旅遊必打卡的地方」，故特地在黃金周來港，又稱現在深圳通關後來港非常方便，故認為即日來回比較划算，可以節省住宿費。兩人亦有計劃在港購物，打算到海港城看看衣服和鞋子，不打算買太貴的名牌貨，預算約為7,000至8,000港元。

楊小姐與朋友2人打算在港留3至4天，認為住宿很難預訂，價格也比平日貴2至3倍，每天晚上要花逾1,000港元。兩人打算明天到海洋公園遊玩，之後幾天到比較有名的觀光景點，購物則沒有預算，「購物隨機吧，能看到喜歡的就買一點，沒看到的話就算了。」

鐘錶店的負責人蘇先生則認為經濟不景，來港旅客消費力減弱，「人流多咗，不過係嚟影相多、觀光多，唔係嚟消費」，坦言大部分旅客以購買500至600港元的鐘錶為主，不會有太大消費。茶餐廳負責人凌先生更直言「旺丁唔旺財？直頭兩樣都唔旺」，「比起疫情就梗係多，但去返2019年之前個啲(市道)，完全兩回事」，坦言生意額僅比平日多數千港元。