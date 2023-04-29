歷年最低工資調整幅度過低　工會斥追不上同期通脹促一年一檢

最低工資實施多年，一度被凍結4年，將於明日(5月1日)起上調至每小時40港元。多年來，勞工界一直對於每次最低工資的調整水平，以及現行「兩年一檢」機制持反對聲音，有工會參考多年數據，對歷年最低工資對香港飲食業工人的保障及成效作出研究，結果發現歷次最低工資調整幅度過低，甚至追不上同期通脹，促請政府盡快「一年一檢」。

飲食及酒店業職工總會委託研究員，以2011年至今的多項數據，對歷年最低工資對香港飲食業工人的保障及成效作出分析，發現法定最低工資水平即使於明日提高至每小時40元，不過自對上一次調整起計算，累積通脹已達8.0%，除非出現通縮，否則今年經調整的最低工資，其購買力肯定低於2019年5月的水平。另外，根據政府最新通脹預測，2019年5月至 今年5月累積通脹將達8.1%，以2019年5月價格計算，經調整最低工資後的實質購買力，只有36.9港元，若與對上一次最低工資水平37.5港元相比，意味基層僱員苦等4年，還要損失6毫購買力。

飲食業最低工資僱員人數大幅下跌，議價能力較低的工人工資增長極依賴最低工資調整。研究發現，由於最低工資升幅落後於市場工資，飲食業工資分布的第5及第10個百分值的累積增長，顯著低於名義平均工資，其中以快餐業最為明顯，兩個百分值的年均增幅均較名義工資低大約1個百分點。

工會認為，最低工資原意在於防止基層工人工資過低，並透過工作賺取工資以支撐工人及其家庭生活成本，然而現行最低工資的水平卻連「脫貧」都未能達到。研究報告指出，2011年3人住戶的貧窮線為月入1.05萬港元，而賺取最低工資僱員的月薪只有不足5,500港元，較貧窮線低接近一半；2018年最低工資更只及貧窮線4成，意味一個3人家庭中，即使有2名成員全職工作並賺取最低工資，仍然未能透過工作脫貧。

工會建議，政府可以就最低工資機制作出更完善改革，包括為配合每年一檢，將收入及工時統計調查改為在每年4至5月進行，並在10月發表統計報告；以及修訂《最低工資條例》，規定釐定最低工資水平時，須考慮工人及其家庭的生活需要，以及委託委員會每5年進行一次基本生活需要開支調查，以客觀評估可應付基本生活需要的工資率。最後，則建議每年調整最低工資時，以生產力增長趨勢乘以最新通脹預測，作為參考調整幅度，以盡快收窄最低工資和基本生活需要開支的差距。