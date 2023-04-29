急症室求診人數日均逾6000人　醫生料當中2成與流感及新冠有關

新冠疫情及季節性流感個案飈升，公立醫院急症室求診人數持續高企。醫院管理局急症科統籌委員會主席徐錫漢今日(29日)表示，全港公立醫院急症室求診人數連續數日都超過6,000人，較平常增1至2成，預料香港五一假期後，急症室會持續繁忙，呼籲病情較輕市民可考慮前往普通科門診或私家診所求診。對於東區醫院早前有病人在輪候急症期間在洗手間失救，他說醫管局已採取即時措施，並將落實短期措施，避免不幸事件再發生。

根據醫院管理局的資料，今日下午4時15分，多間急症室輪候時間超過4、5小時，當中以廣華醫院最長，輪候時間逾8小時，基督教聯合醫院亦需等候7小時。徐錫漢表示，公立醫院急症室求診人數連續幾日均逾6,000人，昨日更多達6,255人，其中逾1,100人經急症室入住內科病房。他認為近日流感和新冠病人求診數字有上升趨勢，以他任職的瑪麗醫院為例，粗略估計約1至2成急症室求診病人與流感和新冠病情有關，涉及各個年齡層，大部份情況不嚴重，治療後便可回家。

他預料，在今次周末長假期後，急症室仍會十分繁忙，當局已有措施處理需入院的病人。他表示，若同一時間有較多危急個案，次緊急或非緊急病人需要等候較久，希望市民諒解。他呼籲病情輕微的市民考慮其他求診方法，包括醫管局普通科門診、私家醫院和私家醫生。