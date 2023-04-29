勞聯勞動節前夕發起遊行　到政總請願促請關注工人權益

自本港與內地全面通關，本地勞動市場人手需求卻日益增加，對於近日不斷有聲音要求政府於不同行業輸入外勞，業界憂慮或令本地勞工生計不穩。有勞工團體趁勞動節前夕，於今日(29日)發起遊行，到政府總部請願，促請關注工人權益，包括要求政府盡快訂立「標準工時」，以及最低工資「一年一檢」等，並再次重申強烈反對輸入外勞，保障本地工人就業。

港九勞工社團聯會一行共10多人，今早由金鐘海富中心出發，遊行至一橋之隔的政府總部請願，促請當局關注工人權益，並再次表明反對輸入外勞。勞聯表示，全港有16.4萬名無酬家庭照顧者，屬大量未被釋放的勞動力，加上過去各項調查亦顯示，薪酬福利不足為一些行業長期人手不足的主因，相反政府在此時此刻在不同行業「另起爐灶」，大規模輸入外勞，認為這對本地人力資源發展，以及各行各業的長遠發展，無疑會造成非常不健康的影響，更會扼殺毫無議價能力的市民就業養家機會。

勞聯又指，「4.1.18」連續性合約規定至今已有33年未修訂，認為法例嚴重過時，政府有必要盡快修訂有關合約規定，減少社會上利用法例落後的漏洞，出現「假兼職，真長工」的剝削行為。另外，隨着外賣平台在香港成熟發展，但港府對電子平台的關注及監管嚴重滯後，要求政府今年內盡快展開諮詢及制定政策的工作，加強保障零工經濟工作者。

另外，勞聯過去調查發現，整體受訪者平均每月工作時間為223小時，即約每周工作55小時，他們普遍認為工時愈長，體力與精神上愈感到疲倦，亦未見能提高勞動生產力，加上無償加班工作等情況屢見不鮮，故要求現屆政府需履行2018年承諾，盡快重新展開立法規管工時的工作。