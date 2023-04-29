新巴司機疑行錯路　倒車拐彎撞欄甩泵把　網民：好彩無傷到人

揸車記得要打醒十二分精神，切勿行錯路或者違反交通規則。有車主今日(29日)在Facebook群組「車Cam L」上載一段車Cam影片，顯示一輛新巴疑不慎轉彎行錯路，在路口先後經過倒車、拐彎等步驟後才起行，惟疑因車身及空間問題，新巴車尾最後與路邊鐵欄擦撞，結果車尾的泵把掉落，引擎蓋打開，但司機在毫不知情下繼續行駛。

有關影片長約28秒，事發地點位於灣仔菲林明道，涉事新巴司機當時疑欲直行，惟不慎轉彎駛入駱克道。不過，司機及時發現路況有誤，立即在路口煞車，並將巴士倒車、拐彎至直確方向，期間後車車Cam一直拍攝其「烏龍」情況，而片主亦在貼文指睇巴士司機「表演」，有等待過路的市民亦急不及待照過馬路。該影片的事發時間未知，惟司機最後在未知巴士車尾的亂況下如常開車。

不少網民看畢影片後，址批評巴士司機的駕駛技巧，「鈎爛野已經事少，無整到人已經好好」、「短短28秒犯幾次錯」，不過都有市民反映，「巴士無職員睇位唔可以退後行」，希望有關巴士公司留意及提點。