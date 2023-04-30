警察巴士尖沙咀轉彎夾停私家車　車毀人未傷

今日(30日)凌晨1時14分，一輛警察機動部隊巴士，沿尖沙咀彌敦道中線左轉出梳士巴利道之際，與一輛沿慢線行駛的私家車發生碰撞，小巴近左前轆的車身損毀；而涉事私家車的右邊車頭受損，泵把鬆脫，幸事件中無人受傷。意外後，私家車上一對夫婦乘客先行離去，姓唐私家車男司機場助查及善後。

近年涉及警車的交通意外接連發生，據非正式統計，計及今次兩年內至少發生40宗。交通警員的日常訓練、駕駛態度及警車維修保養等問題均響起警號。今年3月26日凌晨，一輛警車接報前往銅鑼灣軒尼詩道準備處理一宗交通意外，詎料當沿告士打道第五線駛往跑馬地及香港仔一條分隔車路時，失控剷上路邊石壆，撞爛一段鐵欄，繼而撼毀一個路牌及3條鐵柱始停下，車頭擱在石壆上。警車車頭毀爛不堪，泵把脫落且漏出機油，車上無人受傷。

2月2日，一名交通警駕駛電單車，由荃灣關門口街轉入青山公路之際，懷疑跣胎自炒翻車，涉事交警雖無大礙，但已「嚇窒」途經司機。事發現場鄰近新界南總區警察總部，網民均笑指交警「門前失威」，盡丟警隊顏面；1月3日，一輛警車沿新田落馬洲路行駛期間無故逆線，繼而與一輛貨車迎頭相撞，幸無導致市民受傷，當時亦惹來網民戲謔稱「阿sir逆線唔使你教」。